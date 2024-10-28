В Воронеже трое строителей погибли при падении в шахту лифта

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В Воронеже произошла трагедия на строительной площадке. Трое рабочих разбились насмерть, упав в шахту лифта в строящемся доме.
Инцидент произошёл сегодня, 28 октября, при строительстве многоэтажного дома в Ленинском районе областной столицы, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ. По предварительной информации, трое мужчин сорвались и упали в шахту лифта с верхнего этажа. От полученных травм все трое рабочих скончались на месте происшествия.
В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося. В настоящее время производится осмотр места происшествия, устанавливаются все подробности и обстоятельства несчастного случая. Также будет проверено соблюдение на стройке требований законодательства в области охраны труда.
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Александр Бойцов