В Воронеже загорелся частный пансионат для престарелых

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В Воронеже в частном доме престарелых произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 52 человека. Об этом сообщается в Телеграм-канале МЧС России.
Возгорание произошло в частном пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе города. Прибывшие пожарные зафиксировали возгорание кровли на площади 200 квадратных метров.
В здании находилось 52 человека (49 пациентов, три человека персонала). Их экстренно эвакуировали, никто не пострадал. Пожар уже удалось локализовать.
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Алина Юрчак