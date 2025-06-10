В Воронежской области байкер-подросток намеренно переехал щенка
Несовершеннолетний байкер специально переехал щенка кокер-спаниеля по кличке Персик, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Хвостатый выжил, а хозяева Персика собираются привлечь подростка к ответственности.
Со слов владелицы щенка, 7 июня она выгуливала 11-месячного Персика около дома. Девушка подчеркнула, что юноша намеренно ехал на собаку, которая начала лаять на мотоциклистов. Хозяйка кричала подростку, махала руками и просила не трогать любимца, но тот все равно переехал Персика.
Щенка прокрутило через два колеса — и он вылетел из-под транспортного средства. Несовершеннолетний показал девушке средний палец и уехал. Уточнялось, что у Персика гематомы и отек внутренних органов. В настоящее время щенок проходит курс лечения и пока не может гулять. Владельцы подали заявление в правоохранительные органы.
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