В Воронежской области машина задавила десятимесячного ребенка, дело рассмотрел Верховный суд
Верховный суд России отменил приговор мужчине по делу об оставленных в автомобиле ключах, из-за чего машина задавила десятимесячного ребенка. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
По данным материалов, летом 2021 года мужчина вместе с семьей и детьми отдыхал на пляже у реки Воронеж. По просьбе друзей он съездил на их Ford Focus в магазин и, вернувшись, припарковал автомобиль, оставив его на первой передаче.
Машину решили не закрывать и не вынимать ключи из замка зажигания, чтобы слушать музыку. Позднее в салоне играли дети, и двухлетняя девочка повернула ключ. Автомобиль начал движение и наехал на десятимесячного ребенка, который скончался от полученных травм.
Мужчину приговорили к четырем годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на три года. Его признали виновным в нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Замгенерального прокурора РФ направил в Верховный суд кассационное представление, в котором подчеркнул, что после поездки автомобиль длительное время находился под контролем владельца, а мужчина не мог воспрепятствовать проникновению в него посторонних лиц. Кроме того, по его мнению, причинно-следственную связь между действиями осужденного и наступившими последствиями не установили должным образом. ВС России отменил приговор и прекратил уголовное дело в отношении мужчины в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
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