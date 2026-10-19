В Воронежской области машина задавила десятимесячного ребенка, дело рассмотрел Верховный суд

19 октября 2026, 16:53

Верховный суд оправдал водителя по делу о гибели 10-месячного ребенка

Фото: istockphoto/AMilkin

Верховный суд России отменил приговор мужчине по делу об оставленных в автомобиле ключах, из-за чего машина задавила десятимесячного ребенка. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.