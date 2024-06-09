В Воронежской области объявили авиационную опасность

Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на главу АНО «Цифровые платформы», экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в Москве. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.