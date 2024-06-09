В Воронежской области объявили авиационную опасность

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В Воронежской области объявлен режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Дорогие жители Воронежа! Внимание, в области вводится режим авиационной опасности», — написал он.Гусев также рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, найти ближайшее здание или подходящее укрытие.
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