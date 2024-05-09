В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

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Опасность атаки беспилотников снова объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Глава региона обратился к жителям и призвал сохранять спокойствие. Гусев отметил, что силы ПВО находятся в состоянии готовности.
Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать Краснодарский край. Шесть дронов были выпущены по нефтебазе, расположенной под Анапой. ПВО перехватила БПЛА, однако два дрона рухнули на территорию базы, что спровоцировало возгорание. В настоящее время пожар потушен, никто не пострадал.
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