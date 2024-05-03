МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

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На территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил региональный МЧС в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.Предупреждение об этом также опубликовала белгородская мэрия.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого сообщалось, что в подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.
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Алина Юрчак