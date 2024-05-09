Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Командир ВСУ Лёва заявил о пугающем количестве действующих российских БПЛА

Командир ВСУ Лёва заявил о пугающем количестве действующих российских БПЛА

09 мая 2024, 08:37
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские военные начали применять огромное количество ударных беспилотников в зоне боевых действий. Число российских БПЛА просто пугает.
Об этом в интервью немецкому телеканалу N-TV рассказал командир Вооружённых сил Украины по имени Лёва. Он отметил, что дроны, конечно, применялись и прежде, но таких масштабов атак с российской стороны раньше не было.

«Сейчас это действительно страшно», — сказал украинский офицер.



Он также отметил разнообразие российских беспилотников. Один только «Ланцет» применяется в различных модификациях и с разным наполнением боевой части. Отмечается, что во время активной работы этих БПЛА, а также дронов Zala и «Орлан» украинская артиллерия не может эффективно поддерживать действия пехоты, так как артиллеристы просто не могут поднять головы из-за действий российских беспилотников.

Читайте также:

Российский «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил украинскую САУ «Акация»

Российский дрон «Ланцет» уничтожил Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Business Insider: Российские дроны «Ланцет» становятся большой угрозой для ВСУ
#бпла
#интервью
#дроны
#всу
#беспилотник
В Госдуме заявили об уничтожении кадровой украинской армии
09 мая 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украина уже практически полностью лишилась кадровой армии. Воюют теперь в основном мобилизованные и наёмники.
Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет. В беседе с РИА Новости он сказал, что именно поэтому Киев стремится привлечь иностранные войска. Украине попросту некем воевать, считает парламентарий.

Режим Зеленского проявляет маниакальное желание привлечь на Украину иностранный военный контингент, чтобы с помощью западных интервентов удержаться у власти, продолжил депутат. По его словам, украинцы всё больше прозревают в последнее время, а потому становится всё меньше желающих воевать и умирать за киевский режим.

Читайте также:

Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине

Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации
#депутат
#режим
#новости
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило о трех «прилетах» по Одесской области
Подполье: в Одесской области ночью зафиксировали три взрыва в районе портов
09 мая 2024, 08:18

Фото: iStock/Leonid Ikan

Минувшей ночью в Одесской области прогремели три взрыва. Три «прилета» зафиксированы в районе портовой инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.
По его словам, один взрыв прогремел в Черноморске, второй в районе порта в Аккермане. Лебедев отметил, что было еще одно попадание.

Перед серией взрывов в регионе сработали сигналы оповещения.

Прежде сообщалось о пресечении попытки террористической атаки со стороны ВСУ российской системой ПВО. Средства обороны уничтожили 2 беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также:

Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч

Подполье: В подконтрольной Киеву Константиновке в рядах ВСУ начались междоусобные стычки

Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области
#взрыв
#происшествия
#всу
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над российским регионом уничтожили два БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью
09 мая 2024, 05:58

Фото: istock / Olena Bartienieva

Средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. Об этом проинформировал губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал глава региона .
Как утверждает Богомаз, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

#губернатор
#бпла
#происшествия
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ
SHOT: Белгород попал под обстрел ВСУ, в городе начался пожар
09 мая 2024, 05:03

Фото: istock / GummyBone

Местные жители сообщают, что Белгород попал под обстрел украинских войск. Как пишет Телеграм-канал SHOT, в городе начался пожар.
По данным издания, горит несколько машин в двух районах города. В квартирах жилого многоэтажного дома выбило стёкла.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Также стоит отметить, что официальных сведений не поступало, однако сигнал ракетной опасности в городе объявляли три раза.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

#пожар
#жители
#дома
#Белгород
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар в результате атаки беспилотника начался на территории нефтебазы под Анапой
Оперштаб: на нефтебазе под Анапой начался пожар после падения украинских БПЛА
09 мая 2024, 03:38

Фото: istock / bbsferrari

Вооруженные силы Украины попыталась атаковать с помощью беспилотников гражданский объект в Краснодарском крае — нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Об этом информирует оперативный штаб Кубани.
Порядка 6 дронов сбили, 4 из них упали на территории нефтебазы, вследствие чего начался пожар. Повреждения получили несколько резервуаров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что в пригороде Харькова прогремел взрыв.

Читайте также:

В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

#пожар
#оперативный штаб
#всу
#бпла
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пригороде Харькова прогремел взрыв
«Зеркало недели»: в пригороде Харькова произошел взрыв, объявлена тревога
09 мая 2024, 03:09

Фото: istock / dzika_mrowka

В пригороде Харькова прогремел взрыв. Об этом информирует украинское агентство «Зеркало недели».
Детали не сообщаются.

До этого в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в Николаевской и Харьковской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

#предупреждение
#армия
#взрыв
#дмитрий песков
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Старовойт: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
09 мая 2024, 02:58

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской области. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.
Он призвал местных жителей быть бдительными.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Читайте также:

В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

#губернатор
#опасность
#пво
#всу
#бпла
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Котенок: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в селе Нетайлово на Авдеевском направлении
08 мая 2024, 23:33

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России прорвали оборону украинских войск в центре населенного пункта Нетайлово в ДНР. Об этом проинформировал военкор Юрий Котенок в своём Телеграм-канале.
Российские войска заняли несколько зданий, в том числе школу, отметил корреспондент.

«Противник отходит в направлении Карловки», — сообщил Котенок.
Ранее глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины
#днр
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-командир батальона «Айдар»* сделал шокирующее заявление о потере Часов Яра
Экс-командир «Айдара»*: После взятия Часов Яра Киев потеряет несколько городов
08 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

После того как армия России освободит Часов Яр, Украина потеряет сразу несколько городов. Об этом заявил экс-командир взвода батальона «Айдар»* Евгений Дикий.
По его словам, в случае установления контроля ВС РФ над Часов Яром ВСУ вынуждены будут оставить Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку.

«Вот если не дай Боже, мы потеряем Часов Яр, мы потеряем Донецкую область», — заявил военный в эфире «Украинской правды».

По его словам, уже на днях армия России начнет наступление под Покровском. Он отказался прогнозировать исход ожидаемого наступления, так как считает, что многое зависит от качества фортификаций, с обустройством которых, как известно, у ВСУ имеются проблемы.

Читайте также:

«Мы не могли из окопа голову показать»: ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой

ВСУ потеряли несколько сотен военных у Новопокровского из-за отсутствия обороны

«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ


*Запрещенная в РФ террористическая организация
#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф