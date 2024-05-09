Командир ВСУ Лёва заявил о пугающем количестве действующих российских БПЛА

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Российские военные начали применять огромное количество ударных беспилотников в зоне боевых действий. Число российских БПЛА просто пугает.
Об этом в интервью немецкому телеканалу N-TV рассказал командир Вооружённых сил Украины по имени Лёва. Он отметил, что дроны, конечно, применялись и прежде, но таких масштабов атак с российской стороны раньше не было.
Он также отметил разнообразие российских беспилотников. Один только «Ланцет» применяется в различных модификациях и с разным наполнением боевой части. Отмечается, что во время активной работы этих БПЛА, а также дронов Zala и «Орлан» украинская артиллерия не может эффективно поддерживать действия пехоты, так как артиллеристы просто не могут поднять головы из-за действий российских беспилотников.
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«Сейчас это действительно страшно», — сказал украинский офицер.
Он также отметил разнообразие российских беспилотников. Один только «Ланцет» применяется в различных модификациях и с разным наполнением боевой части. Отмечается, что во время активной работы этих БПЛА, а также дронов Zala и «Орлан» украинская артиллерия не может эффективно поддерживать действия пехоты, так как артиллеристы просто не могут поднять головы из-за действий российских беспилотников.
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Александр Бойцов