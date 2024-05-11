В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела

Фото: сайт Кремля
Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.
В результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Местные жители Горы-Подола, сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено остались без электроснабжения.
Гладков отметил, что никто не пострадал.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Гладков отметил, что никто не пострадал.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Екатерина Коршунова