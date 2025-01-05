В Воронежской области погибли два пилота в крушении военного вертолета

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В Воронежской области потерпел крушение и сгорел военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает воронежский портал «Мое» и со ссылкой на СК РФ.
«Военный вертолёт Ми-28 разбился и сгорел в Воронежской области. Трагедия произошла 1 января» — говорится в публикации.
Следственный комитет запустил проверку по факту происшествия. По информации Voronezh1, крушение случилось в Каменском районе региона. В аварии погибли два члена экипажа.
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