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В Воронежской области сошёл крупный сель

В селе Ямное сошёл крупный сель, несколько домов засыпаны землей
Фото: медиасток.рф

В посёлке Ямное Воронежской области произошёл крупный сель из-за ливня, в результате чего несколько домов были засыпаны землёй и песком. Об этом сообщили местные жители, поделившиеся фотографиями последствий происшествия в социальных сетях в понедельник, 4 августа.



По сообщениям очевидцев, вода вместе с грязью затекала и внутрь жилых домов, создавая дополнительные проблемы для пострадавших А автомобиль был засыпан песком почти по фары, что говорит о серьёзности природного явления.



Сейчас спасатели и коммунальные службы работают на месте происшествия, оценивая ущерб и принимая меры для предотвращения дальнейших последствий.

Анастасия Чубина

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