В Воронежской области сошёл крупный сель

04 августа 2025, 12:45

В селе Ямное сошёл крупный сель, несколько домов засыпаны землей

Фото: медиасток.рф

В посёлке Ямное Воронежской области произошёл крупный сель из-за ливня, в результате чего несколько домов были засыпаны землёй и песком. Об этом сообщили местные жители, поделившиеся фотографиями последствий происшествия в социальных сетях в понедельник, 4 августа.