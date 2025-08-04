В Воронежской области сошёл крупный сель
В посёлке Ямное Воронежской области произошёл крупный сель из-за ливня, в результате чего несколько домов были засыпаны землёй и песком. Об этом сообщили местные жители, поделившиеся фотографиями последствий происшествия в социальных сетях в понедельник, 4 августа.
По сообщениям очевидцев, вода вместе с грязью затекала и внутрь жилых домов, создавая дополнительные проблемы для пострадавших А автомобиль был засыпан песком почти по фары, что говорит о серьёзности природного явления.
Сейчас спасатели и коммунальные службы работают на месте происшествия, оценивая ущерб и принимая меры для предотвращения дальнейших последствий.
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