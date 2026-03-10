В Воронежской области задержали мошенников с золотыми слитками на 19 млн рублей
В Воронежской области задержали подозреваемых в мошенничестве с золотыми слитками на сумму более 19 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в городском округе Сириус мошенники убедили 75-летнюю пенсионерку купить на все сбережения золотые слитки 999 пробы. Общая стоимость приобретённого золота превысила 19 миллионов рублей.
Чтобы забрать слитки, из Москва прилетела женщина, которая ранее сама стала жертвой мошенников. Она была уверена, что встречается с бухгалтером, который поможет вернуть деньги с «безопасных счетов». Москвичка забрала золото у пенсионерки и передала его двум уроженцам Курганской области.
Позднее подозреваемых задержали сотрудники полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
