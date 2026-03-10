В Воронежской области задержали мошенников с золотыми слитками на 19 млн рублей

10 марта 2026, 15:13

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Воронежской области задержали подозреваемых в мошенничестве с золотыми слитками на сумму более 19 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.