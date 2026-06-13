В воронежском загородном комплексе трёхлетняя девочка едва не утонула в бассейне

13 июня 2026, 17:49

Фото: Istock/VacharapongW

В Воронежской области в загородном комплексе едва не утонула трёхлетняя девочка. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ребёнок купался в бассейне и в какой-то момент начал тонуть.