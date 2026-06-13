В воронежском загородном комплексе трёхлетняя девочка едва не утонула в бассейне
В Воронежской области в загородном комплексе едва не утонула трёхлетняя девочка. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ребёнок купался в бассейне и в какой-то момент начал тонуть.
Инцидент произошёл накануне. Семья приехала на отдых: отец, дочь и бабушка. В момент происшествия персонал комплекса не оказал помощи — сотрудники продавали кальяны под громкую музыку и не реагировали на просьбы отдыхающих выключить звук и вызвать скорую.
Медиков и дежурных спасателей на территории не было. Когда скорая прибыла, работники комплекса не смогли объяснить водителю, как проехать, поэтому ребёнка отнесли в машину сами очевидцы. Отец девочки появился только тогда, когда её уже откачивали.
Медики госпитализировали малышку. Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Читайте также: