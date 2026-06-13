Достижения.рф

На острове в Карелии семилетний мальчик пропал во время отдыха с родителями

Фото: Istock/Mikhail Blavatskiy

На острове в Карелии во время отдыха с родителями пропал семилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Семья из Санкт-Петербурга приплыла к популярному у туристов острову Есусарет на Ладожском озере накануне утром. Взрослые готовили еду и в какой-то момент потеряли бдительность. Когда они спохватились, ребёнка нигде не оказалось. Родители подняли тревогу и вызвали экстренные службы.

Сейчас мальчика ищут водолазы Карельской поисково-спасательной службы. Спрятаться на острове негде — там находятся только небольшая часовня и несколько деревьев. Мама мальчика предполагает, что ребёнок мог упасть со скалы.

Ранее сообщалось о трагедии в Красноярском крае. Там двухлетний мальчик утонул в септике.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0