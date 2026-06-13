На острове в Карелии семилетний мальчик пропал во время отдыха с родителями
На острове в Карелии во время отдыха с родителями пропал семилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Семья из Санкт-Петербурга приплыла к популярному у туристов острову Есусарет на Ладожском озере накануне утром. Взрослые готовили еду и в какой-то момент потеряли бдительность. Когда они спохватились, ребёнка нигде не оказалось. Родители подняли тревогу и вызвали экстренные службы.
Сейчас мальчика ищут водолазы Карельской поисково-спасательной службы. Спрятаться на острове негде — там находятся только небольшая часовня и несколько деревьев. Мама мальчика предполагает, что ребёнок мог упасть со скалы.
Ранее сообщалось о трагедии в Красноярском крае. Там двухлетний мальчик утонул в септике.
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