В Подмосковье КамАЗ протаранил маршрутку с пассажирами

13 июня 2026, 16:21

В Звенигороде один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

В Звенигороде грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего один человек погиб и 12 получили ранения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.