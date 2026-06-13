В Подмосковье КамАЗ протаранил маршрутку с пассажирами
В Звенигороде грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего один человек погиб и 12 получили ранения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Авария произошла на участке Луцинского шоссе у деревни Клопово. Водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в микроавтобус «Луидор», который следовал по маршруту Звенигород — санаторий имени Герцена. От удара маршрутка опрокинулась.
Авария унесла жизнь водителя грузовика. Травмы получили 12 пассажиров: у одного из них медики диагностировали переломы грудной клетки, рёбер, руки и травматический шок. Врачи незамедлительно госпитализировали этого пострадавшего и продолжают оказывать помощь другим потерпевшим.
Накануне на юго-западе Москвы автобус на высокой скорости влетел в такси. ДТП произошло из-за перестроения пассажирского транспорта.
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