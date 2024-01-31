В Воскресенске разоблачили хозяйку «резинового» частного дома

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
45-летнюю женщину, предоставлявшую иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилплощади, выявила полиция городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что 45-летняя владелица частного дома в селе Новлянское поставила на миграционный учёт 18 иностранцев, однако в реальности не предоставила им место для проживания», — говорится в сообщении.Против женщины заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания», нарушительнице грозит штраф до 500 тысяч рублей или срок до трёх лет.
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