Один человек погиб в перестрелке возле головного офиса Wildberries в Москве

Фото: istockphoto/Dmytro Skrypnykov
В перестрелке возле головного офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве один человек погиб. Ещё двое получили ранения.
Среди пострадавших во время стрельбы есть полицейские, сообщает телеграм-канал Readovka. На месте работают представители Следственного комитета РФ, которые подключились к расследованию обстоятельств стрельбы у офиса компании. Сотрудники правоохранительных органов работают внутри здания и осматривают место происшествия несколько человек задержаны.
Владелица бренда Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что внутрь офиса пытался прорваться её муж Владислав со своими охранниками. В настоящее время в целях безопасности все сотрудники офисов в Москве и Подмосковье переведены на удалённый режим работы до особого распоряжения.
Читайте также:
Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве
Бакальчук заявила о трех раненых при попытке захвата офиса Wildberries
«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries
Александр Бойцов