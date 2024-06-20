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ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар

На нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар после атаки БПЛА ВСУ
20 июня 2024, 08:25
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся, предположительно, после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА», — написал Егоров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что к ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.



Кроме того, по словам главы региона, утром 20 июня в Первомайском муниципальном округе нашли остатки беспилотника, который взорвался в воздухе.

Егоров уточнил, что в результате вражеской атаки пострадавших нет. При этом в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности для населения.

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#всу
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
ДТЭК: на Украине повредили одну из теплоэлектростанций
20 июня 2024, 08:25

Фото: iStock/RamonCast

Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине. Об этом написали в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
В каком регионе расположена ТЭС, в ДТЭК не уточнили. Также остается неизвестным, какие именно повреждения получил объект.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
Глава Адыгеи Кумпилов: на нефтебазе в посёлке Энем возник пожар после атаки БПЛА
20 июня 2024, 08:03

Фото: iStock/sarawutk

В четверг, 20 июня, ранним утром в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы для населения нет. На месте развернута работа оперативного штаба.

Ранее также сообщалось, что минувшей ночью в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае прогремела серия взрывов.

Кроме того, падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.

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Минувшей ночью над российскими регионами сбили 15 БПЛА ВСУ
Минобороны РФ: ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над территорией России
20 июня 2024, 07:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 15 беспилотников в российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в оборонном ведомстве РФ.

Таким образом, российским системам ПВО удалось уничтожить или перехватить шесть вражеских дронов в небе над территорией Адыгеи, по три БПЛА ВСУ было сбито над Брянской областью и Краснодарским краем. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Ночью сообщалось, что падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).

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#пво
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Объект критической инфраструктуры поразили в Винницкой области
20 июня 2024, 06:47

Фото:istock/ArishaRay

В Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. О попадании сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.
В ночь на четверг в Винницкой области объявлялась воздушная тревога.

Ранее стало известно, что на части территории Херсонской области, временно оккупированной ВСУ, получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, не уточняется.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#инфраструктура
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Дюмин: Минобороны России наращивает виды беспилотников
20 июня 2024, 06:12

Фото: РИА Новости/POOL

В России ведется работа по производству необходимых беспилотников, заявил помощник президента России Алексей Дюмин. Он рассказал РИА Новости, что Минобороны РФ полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды.
Дюмин также обратил внимание на «Кулибин-клуб» Народного фронта, который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. По его словам, работа клуба позволяет без бюрократии выявить лучшие разработки в ускоренном порядке и наладить серийное производство.

Ранее Алексей Дюмин заявил, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения. Он добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#россия
#армия
#беспилотник
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Женщина погибла в результате атаки ВСУ по Краснодарскому краю
Жительница Славянска-на-Кубани погибла в результате атаки беспилотника ВСУ
20 июня 2024, 04:56

Фото: istock/maxim4e4ek

Падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», – написал Кондратьев у себя в Telegram.

Губернатор поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника. В результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также несколько многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.

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#краснодарский край
#всу
#беспилотник
#сво
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В Луганске произошла серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Луганске
20 июня 2024, 03:28

Фото: istock / aapsky

Серия взрывов прогремела в Луганске в ночь на четверг, 20 июня. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
Звуки взрывов были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27.

До того сообщалось, что журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, сопровождающий погиб. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#дома
#всу
#лнр
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Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ
19 июня 2024, 23:32

Фото: istock/OlyaSolodenko

Город Энергодар, на территории которого располагается Запорожская АЭС, оставался без электроэнергии около двух часов после обстрела подстанции со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram.
Они рассказали, что украинские БПЛА нанесли удар по подстанции «Луч». В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину сообщили, что украинские боевики полностью уничтожили подстанцию.

Специалист отметила, что электроснабжение Энергодара уже восстановлено, город запитан с атомной станции. Сама территория АЭС при обстреле не пострадала.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.

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#сво
#запорожская область
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ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника
19 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла город Первомайск в ЛНР посреди рабочего дня. Об этом рассказал глава города Сергей Колягин.
По данным argumenti.ru, в результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также много многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.

«Не имея успехов на фронте, противник продолжает осуществлять подлые и бесчеловечные атаки на мирные населенные пункты. Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей», — заявил глава города Сергей Колягин.

Сейчас сотрудники спецслужб работают над устранением последствий украинского удара.

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#взрыв
#бпла
#сотрудники
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