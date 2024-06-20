ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар

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Резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся, предположительно, после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА», — написал Егоров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что к ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.
Кроме того, по словам главы региона, утром 20 июня в Первомайском муниципальном округе нашли остатки беспилотника, который взорвался в воздухе.
Егоров уточнил, что в результате вражеской атаки пострадавших нет. При этом в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности для населения.
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Элина Позднякова