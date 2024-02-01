В Якутии 27-летний молодой человек умер от преждевременного старения

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В Якутии зарегистрировали единственного пациента с прогерией. 27-летний парень скончался от преждевременного старения. Об этом случае рассказывает издания ЯСИА, ссылаясь на слова заведующего отделением инфекционной патологии патологоанатомического отдела РБ № 1 — НЦМ Евгений Исаков.
Врач рассказал, что пациент с прогерией скончался в 2015 году. На тот момент в РФ было зафиксировано всего 12 граждан с диагнозом прогерия.
«Парню было 27 лет, но выглядел он на все 50. Он умер от прогрессирования патологии, что привело к сердечной недостаточности. Был весь седой, кожа — вся в морщинах и старческих пигментных пятнах. Сердце выглядело изношенным, почки — сморщенными, стенки сосудов были крайне измененными», — рассказал врач-патологоанатом.
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Алина Юрчак