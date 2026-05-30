В Москве ребёнок выпал из окна девятого этажа и попал в больницу
В Москве мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Установлено, что ребёнок 2021 года рождения остался без присмотра матери на короткое время — она вышла из квартиры.
После случившегося малыша экстренно госпитализировали. Прокуратура проводит процессуальную проверку и держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в одном из жилых районов Зеленограда. Там из окна многоквартирного дома выпал четырёхлетний ребёнок. До этого аналогичное ЧП с участием годовалого мальчика случилось в Липецкой области.
