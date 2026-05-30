Дорожный конфликт в Петербурге закончился стрельбой из травмата
В Санкт-Петербурге дорожный конфликт привёл к стрельбе из травматического оружия и возбуждению уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Инцидент произошёл ночью 28 мая. В ведомстве уточнили, что во время словесной перепалки мужчина сделал несколько выстрелов в сторону трёх человек, после чего скрылся с места происшествия.
В результате инцидента никто не пострадал, однако участники конфликта обратились в полицию. В тот же день сотрудники правоохранительных органов установили и арестовали подозреваемого по горячим следам.
Виновником оказался 38-летний житель Московского района. При задержании полицейские изъяли у него травматический пистолет, который фигурант, предположительно, использовал для противоправных действий. Петербургская полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.
Читайте также: