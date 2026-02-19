В одной из российских школ семиклассник ранил сверстника ножом
В одной из школ Александровска Пермского края семиклассник ранил сверстника ножом. Губернатор региона Дмитрий Махонин подтвердил информацию о происшествии в своем Telegram-канале.
Пострадавшего ребенка срочно эвакуируют в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое. В Перми готовится вылет санитарной авиации с анестезиологами и хирургом, специализирующимся на лечении органов грудной клетки.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам, которые стали свидетелями трагедии. Ситуация вызывает серьезную озабоченность в обществе.
