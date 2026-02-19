В одной из российских школ семиклассник ранил сверстника ножом

19 февраля 2026, 08:18

Семиклассник ранил ножом сверстника в одной из школ города Александровск

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В одной из школ Александровска Пермского края семиклассник ранил сверстника ножом. Губернатор региона Дмитрий Махонин подтвердил информацию о происшествии в своем Telegram-канале.