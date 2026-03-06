В Сочи произошло землетрясение
Утром в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. Мэр города Андрей Прошунин сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инфраструктура осталась в целости и сохранности, и в ЕДДС не поступало сообщений о происшествиях.
Землетрясение — это внезапное колебание земной поверхности, вызванное подземными толчками и вибрациями, возникающими вследствие быстрого высвобождения энергии внутри Земли. Они распространяются в виде сейсмических волн, вызывая движение грунта, которое ощущается людьми и животными, а также может привести к разрушению зданий и сооружений.
Ранее сообщалось, что два сильных землетрясения произошли в Сочи с разницей в пять минут. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,4 в Краснодарском крае.
