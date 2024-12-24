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Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg стал причиной двух инцидентов с «дружественным огнём» за одну ночь, сообщает Fox News. За ночь 22 декабря он обстрелял еще один самолет помимо ошибочно сбитого истребителя F/A-18.
Первый случай произошёл, когда крейсер атаковал американский истребитель F/A-18 над Красным морем. Оба пилота успели катапультироваться, но один из них получил лёгкие травмы.
При следующем ошибочном обстреле «по своим» экипаж второго самолёта едва избежал поражения. Известно, что F/A-18 Super Hornet летел позади неверно сбитого первого истребителя, и USS Gettysburg вновь уверенно выстрелил по цели. Зенитная ракета прошла всего в 30 метрах от борта.
Оба инцидента случились во время авиаударов по объектам хуситов.
Пилоты ВМС выразили возмущение, раскритиковав подготовку экипажа крейсера.
USS Gettysburg входит в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. Некомпетентность экипажа усиливает вопросы о координации и безопасности военных операций в США.
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При следующем ошибочном обстреле «по своим» экипаж второго самолёта едва избежал поражения. Известно, что F/A-18 Super Hornet летел позади неверно сбитого первого истребителя, и USS Gettysburg вновь уверенно выстрелил по цели. Зенитная ракета прошла всего в 30 метрах от борта.
Оба инцидента случились во время авиаударов по объектам хуситов.
Пилоты ВМС выразили возмущение, раскритиковав подготовку экипажа крейсера.
USS Gettysburg входит в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. Некомпетентность экипажа усиливает вопросы о координации и безопасности военных операций в США.
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Мария Моисеева