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Американский ракетный крейсер обстрелял два истребителя Пентагона за ночь

Fox News: крейсер USS Gettysburg обстрелял два истребителя США за ночь
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg стал причиной двух инцидентов с «дружественным огнём» за одну ночь, сообщает Fox News. За ночь 22 декабря он обстрелял еще один самолет помимо ошибочно сбитого истребителя F/A-18.
Первый случай произошёл, когда крейсер атаковал американский истребитель F/A-18 над Красным морем. Оба пилота успели катапультироваться, но один из них получил лёгкие травмы.

При следующем ошибочном обстреле «по своим» экипаж второго самолёта едва избежал поражения. Известно, что F/A-18 Super Hornet летел позади неверно сбитого первого истребителя, и USS Gettysburg вновь уверенно выстрелил по цели. Зенитная ракета прошла всего в 30 метрах от борта.



Оба инцидента случились во время авиаударов по объектам хуситов.

Пилоты ВМС выразили возмущение, раскритиковав подготовку экипажа крейсера.

USS Gettysburg входит в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. Некомпетентность экипажа усиливает вопросы о координации и безопасности военных операций в США.

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Возбуждено уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major
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#ночь
#травмы
#ракета
#пилоты
Возбуждено уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major
24 декабря 2024, 22:58

Фото: iStock/ MaYcaL

В Средиземном море у берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Передала «Ленте.ру» официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей») Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие собирается выяснить все обстоятельства случившегося.

23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По данным издания Español, крушение случилось после взрыва в машинном отделении судна

На борту было 16 членов экипажа. Четырнадцать моряков смогли спастись, их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

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#крушение
#судно
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Крупное ДТП с автобусом в Подмосковье унесло жизни трёх человек
24 декабря 2024, 22:37

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Три человека погибли в результате крупного ДТП в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
«Авария произошла на 3 км. автодороги «ММК – Никольское-Горки». По предварительной информации, мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Один пассажир госпитализирован. В автобусе никто не пострадал», – говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.


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#дмитровский городской округ
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Стали известны подробности ДТП с упавшей под трамвай женщиной
Погибшая под колесами трамвая в Москве женщина упала на пути по неосторожности
24 декабря 2024, 22:24

Фото: istockphoto/Anton Deev

Женщина, погибшая под колесами трамвая в проезде Дежнева в Москве, упала на пути по собственной неосторожности. Об этом заявил в пресс-службе Московского метрополитена. Водитель, как отмечается, попытался экстренно затормозить, но не избежать наезда не удалось.
«По предварительным данным, пешеход по собственной неосторожности упал на путь прямо перед проезжавшим трамваем. Водитель трамвая применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — сообщили АГН «Москва» в метрополитене.
Напомним, все произошло сегодня утром, 24 декабря, в проезде Дежнева. Как писали СМИ, женщина поскользнулась и упала под колеса трамвая. От полученных травм она погибла на месте.

Еще одна серьезная авария произошла этим утром на Советском проспекте в Кемерово. Как сообщает «Сiбдепо», 21-летний водитель «десятки» на полной скорости влетел в крыльцо здания местного СФР. С травмами средней степени тяжести его увезли в больницу.

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#сибирь
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Кардиохирурга из Москвы осудили на четыре года за финансирование ФБК*
24 декабря 2024, 22:19

Фото: iStock/ Zolnierek

Перовский суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам лишения свободы из-за того, что он переводил средства для нужд ФБК*. Об этом ТАСС передали в пресс-службе суда.
«Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации)», — обратили внимание в пресс-службе.

Пресс-служба суда уточнила, что осуждённому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Отбыть его он будет в исправительной колонии общего режима.

Отмечалось, что Ивана Тищенко взяли под стражу в зале суда.

Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Тищенко стали его систематические пожертвования для нужд ФБК*. Осужденный сам не отрицал, что переводил деньги для данной организации, но говорил, что они были сделаны еще до признания ее экстремистской.

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*организация признана в РФ экстремистской и запрещена
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#ук
#экстремизм
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Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки
24 декабря 2024, 22:11

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» вместе с коллегами из регионального МВД задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Как установило следствие, женщина, которая ухаживала за 65-летней потерпевшей на дому, и её знакомый задумали похитить из квартиры ценные вещи. Считая, что хозяйка спит после инъекции сильнодействующего препарата, мужчина проник в жилище. Однако пенсионерка не спала и заметила его. Тогда злоумышленник схватил кухонный нож и стал угрожать, требуя отдать ему дорогостоящее имущество», – сообщили в силовом ведомстве.
Забрав ювелирные изделия, грабитель скрылся, а сообщница отвела от себя подозрения, убедив пожилую женщину, что отношения к произошедшему не имеет. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМОН «Пересвет» задержали подозреваемых в местах их проживания. В ходе обысков у них изъяли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело.

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#пенсионерка
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В Серпухове пенсионерка подожгла пиротехнику в здании торгового центра
24 декабря 2024, 20:52

Фото: iStock/SKatzenberger

Женщина подожгла пиротехнику в здании торгового центра в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение о задымлении в торговом центре. Выяснилось, что неизвестная женщина подожгла пиротехническое изделие в здании. В результате её действий никто не пострадал. Из здания ТЦ были эвакуированы 320 человек.

Прибывшие на место правоохранители оперативно установили и задержали правонарушительницу. Ею оказалась жительница Серпухова 1947 года рождения.

По предварительным сведениям, она могла совершить эти противоправные действия по заданию телефонных мошенников. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В последнее время активизировались телефонные мошенники, действующие с территории Украины. Он просят жертв поджигать автомобили, бросать бутылки с зажигательными смесями в отделения банков и взрывать фейерверки внутри важных социальных объектов.

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#пенсионерка
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В центре Москвы пенсионер кинул бутылку с горючей смесью в полицейскую машину
24 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/arun india

Неизвестный пожилой мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину. Автомобиль был припаркован около отдела внутренних дел «Арбат» в центре Москвы.
Инцидент произошёл около 17 часов. Поджигателя задержал на месте, сообщает телеграм-канал Mash. Предположительно, 65-летний мужчина действовал по заданию мошенников, связавшихся с ним с территории Украины. Огонь удалось быстро потушить, служебная машина столичных стражей порядка не пострадала. Территорию на всякий случай оцепили.

В последнее время участились случаи, когда мошенники убеждают доверчивых граждан совершать различные противоправные действия с использованием петард, фейерверков и прочей пиротехники. Полицейские просят быть внимательными продавцов подобных товаров, обращая особое внимание на пожилых людей, получающих инструкции по телефону, испуганно-нервных граждан всех тех, у кого явно не новогоднее настроение.

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#мужчина
#машина
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В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера на футбольном матче
24 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/ Backiris

В Нижнем Новгороде во время футбольного матча родители избили детского тренера, который толкнул мать одного из игроков, сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Он опубликовал видео в Teлеграм-канале.
На видеозаписи к тренеру подошла мать одного из игроков, прокричала что-то невнятное и ударила мужчину кулаком в плечо. В ответ он оттолкнул россиянку и женщина. Следом на наставника детской команды набросился, по предположениям, муж зачинщицы драки и стал избивать тренера. К потасовке присоединились остальные присутствующие. Через считанные секунды людей разняли.

Иван Карпов обратил внимание, что женщина, которая спровоцировала драку, на протяжении всего мероприятия вела себя неадекватно и ругалась матом — она оскорбляла судей и остальных болельщиков. Журналист осудил поведение тренера, который толкнул женщину. Карпов отметил, что это не единственный раз, когда родители — причина скандала или конфликта на детском спортивном матче.

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#драка
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ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»
24 декабря 2024, 18:58

Фото: iStock/BrianAJackson

В Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Чувашия.
Отмечается, что подозреваемый является сторонником радикальных взглядов, ранее он принял ислам. В марте этого года он разместил в соцсетях посты, оправдывающие действия преступной группы, напавшей на «Крокус». Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а также за дискредитацию ВС РФ.

В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

При обыске у задержанного изъяли исламскую литературу, мобильные устройства и сим-карты, жёсткие диски, топор и ножи.

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