Студенты из Благовещенска похитили и избили инвалида ради 25 тысяч рублей
Четверо студентов из Благовещенска похитили и избили 27-летнего инвалида, требуя вернуть якобы украденные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Амурской области.
Ночью 2 сентября 2025 года подозреваемые на личном автомобиле прибыли в село Томичи Белогорского муниципального округа к месту работы жертвы. Обманным путем они выманили знакомого на улицу, силой посадили в машину и стали угрожать физической расправой, если тот не «вернет» деньги. Отмечается, что при себе у них был пистолет.
Когда потерпевший попытался бежать, его избили и вывезли в поле, где продолжили запугивать. В результате мужчина отдал нападавшим 25 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Все четверо подозреваемых задержаны, возраст молодых преступников — от 19 лет до 21 года.
