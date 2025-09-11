Студенты из Благовещенска похитили и избили инвалида ради 25 тысяч рублей

11 сентября 2025, 05:22

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Четверо студентов из Благовещенска похитили и избили 27-летнего инвалида, требуя вернуть якобы украденные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Амурской области.





Ночью 2 сентября 2025 года подозреваемые на личном автомобиле прибыли в село Томичи Белогорского муниципального округа к месту работы жертвы. Обманным путем они выманили знакомого на улицу, силой посадили в машину и стали угрожать физической расправой, если тот не «вернет» деньги. Отмечается, что при себе у них был пистолет.



