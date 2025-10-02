Достижения.рф

Для поисков семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, поднимут вертолёт

Фото: Istock/Phillip Wittke

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи, которая пропала в тайге. Для этого поднимут вертолёт. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Поисковые группы осматривают территорию с тепловизорами, но ещё не обнаружили никаких следов. По одной из версий, семья Усольцевых могла укрыться в одной из диких избушек — такие охотничьи убежища местные охотники указывают недалеко от Манской петли.

Известно, что Ирина и Сергей две недели назад уже ходили по этому маршруту вдвоём и благополучно вернулись. В этот раз они взяли с собой пятилетнюю дочь. Старший сын семьи вместе с волонтёрами участвует в прочёсывании местности.

Ранее глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб в результате несчастного случая на охоте.

Ольга Щелокова

