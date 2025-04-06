В Якутии СК начало проверку после сообщений о рабстве в селе Кюндядя

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Следственный комитет запустил проверку после сообщений о рабстве в якутском селе Кюндядя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правоохранительные органы по данному сообщению проводят проверку», — рассказали агентству в пресс-службе СУСК России по региону.
Поводом для старта расследования стали сообщения из соцсетей. Пользователи начали рассказывать о двоих местных жителях, которых незаконно у себя удерживал мужчина. Об этом узнали после того, как один из узников сбежал из рабства и рассказал об этом жительнице села.
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