В Екатеринбурге у ЖД-вокзала пара занялась сексом на газоне

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Возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга пара занялась сексом на газоне. Об этом сообщает «Zloy_ekb 18+».
«У жд-вокзала развлекаются по полной. У нее — спущены штаны, у него — приспущены», — рассказал подписчик telegram-канала.
Ранее стало известно, что педофил из Великобритании был нанят на работу в благотворительную организацию, помогающую детям на Украине. Как оказалось, работодатель практически не проверил биографию преступника, а он трудоустроился под ложным именем.
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