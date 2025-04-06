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В Екатеринбурге у ЖД-вокзала пара занялась сексом на газоне

Фото: iStock/piratedub

Фото: iStock/piratedub

Возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга пара занялась сексом на газоне. Об этом сообщает «Zloy_ekb 18+».
«У жд-вокзала развлекаются по полной. У нее — спущены штаны, у него — приспущены», — рассказал подписчик telegram-канала.

Ранее стало известно, что педофил из Великобритании был нанят на работу в благотворительную организацию, помогающую детям на Украине. Как оказалось, работодатель практически не проверил биографию преступника, а он трудоустроился под ложным именем.

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#происшествие
В Канаде неизвестный забаррикадировался в здании парламента
06 апреля 2025, 00:57

Фото: iStock/tiger_barb

В Канаде неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента. Об этом рассказали полицейские.
«Офицеры находится на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке. ... Восточное крыло было эвакуировано. Пока нет данных о пострадавших, и полиция продолжает заниматься мужчиной во время данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Инцидент случился в Оттаве, где и расположено здание канадского парламента. Неизвестный забаррикадировался в районе 22:00 по московскому времени. Граждан призвали не приближаться к парламенту. Мотивы забаррикадировавшегося неизвестны.

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Telegraph: педофил из Британии работал с детьми на Украине
06 апреля 2025, 00:32

Фото: iStock/Rafa Jodar

Осужденный педофил из Великобритании работал с детьми на Украине. Об этом пишет The Telegraph.
Им оказался 52-летний Ли Каллаган. Он трудоустроился в благотворительную организацию Siobhan's Trust под именем Джек Морган. Ранее он отбывал срок в тюрьме за ряд преступлений сексуального характера в отношении детей. За решеткой Морган пробыл два года. Как оказалось, организация практически не проверяла биографию британца.

Подозрения возникли у сотрудников после того, как Морган начал хвастаться о вступлении в «Интернациональный легион». После он объявил сбор средств на нужны легиона. Во время своей работы Морган не раз посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. Представители Siobhan's Trust отметили, что педофил никогда не оставался один во время работы с детьми.

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В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой
06 апреля 2025, 00:17

Фото: iStock/JONGHO SHIN

В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой на Выборгской улице. Об этом сообщает Baza.
«Строительный кран рухнул у детской площадки в Москве. Помимо этого он смял бетономешалку, водитель которой покинул кабину за несколько минут до падения крана», — пишут в telegram-канале.

Как оказалось, жители рядом стоящих домов уже давно жаловались из-за стройки. По их мнению, она может быть не совсем законной, так как еще недавно на месте висел стенд о благоустройстве территории. Позже здесь появилась вывеска о возведении ЖК. Когда строители начали вбивать сваи, по соседним домам пошли трещины. К тому же вопросы вызывала техника безопасности, так как стройка проводилась рядом с детской площадкой.

Крановщик получил незначительные ранения. Кран снял бетономешалку, из которой за мгновение до происшествия вышел водитель.

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На балкон россиянки залетела перепуганная сова
06 апреля 2025, 00:13

Фото: iStock/LagunaticPhoto

В Кемерове на балкон местной жительница залетела перепуганная сова, вызволять ее пришлось волонтерам. По словам очевидцев, совы облюбовали многоэтажки на бульваре Строителей некоторое время назад, местные жители не раз встречали их у себя во дворах.
«Перспектива на выпуск есть, аппетит неплохой, способность к полету в наличии», — передает «Сiбдепо» слова волонтеров.
Вместе с тем в Московском зоопарке детеныш бурой гиены Акела, родившийся летом 2024 года, уже набрал 25 килограммов. Как сообщает АГН «Москва», пока что его регулярно меняют вольерами с отцом Гермесом. Зоологи не выявили взаимной агрессии, но объединять животных пока не решились.
«Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти еще на 17 кг», — передает агентство сообщение столичного зверинца.
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В Москвы найден труп до смерти избитого младенца
СК: в Москве пьяный дед до смерти избил внука
06 апреля 2025, 00:01

Фото: iStock/gorodenkoff

На северо-западе Москвы найден труп до смерти избитого ребенка, котого мог убить его пьяный дед. Об этом сообщает столичное СК.
«Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. В прокуратуре отметили, что дедушка малыша был пьян. В квартире находилась бабушка ребенка, которая, предварительно, тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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