В Великобритании разыскивают тело пропавшей 31 год назад женщины
Полиция Великобритании приступила к раскопкам, чтобы отыскать останки 26‑летней Терезы Шепард , которая исчезла без следа в июне 1995 года. Как пишет газета Daily Mail со ссылкой на правоохранителей Южного Йоркшира, расследование возобновили спустя 31 год после пропажи.
Поисковые работы организовали возле Пайпер‑лейн. Участок находится между домами, где в середине 90‑х проживали Тереза Шепард и её молодой человек Питер Тернер. В настоящий момент полицейские уже провели раскопки на части территории.
Шепард исчезла после того, как собиралась встретиться с Тернером. В ходе следствия мужчина оказался главным подозреваемым: в его машине нашли следы крови девушки. Он отрицал встречу в ту ночь и заявлял о своей невиновности, однако суд счёл доказательства достаточными и признал его виновным в убийстве. При этом останки Терезы в тот период обнаружить так и не удалось.
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