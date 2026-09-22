В Великобритании разыскивают тело пропавшей 31 год назад женщины

22 сентября 2026, 05:59

Фото: iStock/Lawrey

Полиция Великобритании приступила к раскопкам, чтобы отыскать останки 26‑летней Терезы Шепард , которая исчезла без следа в июне 1995 года. Как пишет газета Daily Mail со ссылкой на правоохранителей Южного Йоркшира, расследование возобновили спустя 31 год после пропажи.