В Якутии спасли мужчину после 5,5 часов клинической смерти

13 апреля 2026, 14:18

Врачам в Якутии удалось спасти мужчину после пяти с половиной часов клинической смерти

В Якутии врачи Мирнинской больницы спасли мужчину после клинической смерти от переохлаждения, запустив его сердце по методике разморозки, сообщает ЦРБ.





В конце марта мужчина, возвращавшийся после застолья, почувствовал усталость. Он присел на скамейку и уснул. Его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. По прибытии бригада врачей зафиксировала клиническую смерть.



Дмитрий Босиков, ранее занимавший пост главного внештатного реаниматолога Минздрава Якутии и внедривший методику спасения при переохлаждении, отдал распоряжение фельдшеру доставить пациента в больницу.



В состоянии клинической смерти мужчина провёл пять с половиной часов, после чего в течение суток находился в искусственной коме. Врачи отмечают, что все важные органы функционируют нормально. Через пять дней мужчину выписали.





«Методика разморозки основана на постепенном оттаивании, которое не приведет к повреждению самых мелких сосудов, ведь повреждение микрососудистого русла приводит к инфарктам, отеку головного мозга, отказу почек и летальному исходу. В течение четырех часов температуру тела поднимали с 24 до 34 градусов. Это была слаженная кропотливая, технически идеально выполненная работа», — уточнили в пресс‑службе больницы.