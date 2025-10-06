В Якутии тело 8-летней девочки пролежало 2,5 недели в ожидании судмедэксперта

06 октября 2025, 14:20

Фото: iStock/sudok1

Судмедэксперт прибыл в село Юкагир Усть-Янского района Якутии для осмотра тела восьмилетней девочки только спустя две с половиной недели после трагического происшествия. Как оказалось, ребенок погиб под колесами трактора.