В Якутии тело 8-летней девочки пролежало 2,5 недели в ожидании судмедэксперта
Судмедэксперт прибыл в село Юкагир Усть-Янского района Якутии для осмотра тела восьмилетней девочки только спустя две с половиной недели после трагического происшествия. Как оказалось, ребенок погиб под колесами трактора.
Издание «Подъем» сообщает, девочка выпала из откидного окна сельскохозяйственной техники. В результате этого она оказалась под колесами трактора. В селе отсутствует морг, поэтому тело все это время находилось в холодильном доме — специальном помещении, характерном для северных регионов, где при низких температурах хранят продукты. Похоронить девочку без осмотра эксперта не разрешали.
Доступ к селу ограничивали неблагоприятные погодные условия. Утром 6 октября вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» со следственно-оперативной группой приземлился в Юкагире. Расстояние до районного центра составляет около 800 километров, и воздушный транспорт — единственный оперативный способ добраться до населённого пункта.
В администрации района отметили, что в бюджете нет отдельных средств на компенсацию за задержки авиарейсов, но семье погибшей окажут необходимую психологическую помощь и материальную поддержку.
