Кровавый инцидент в центре Москвы: мужчина с ножом задержан у стены Цоя
На Арбате, у знаменитой стены Цоя, произошёл вооружённый инцидент: мужчина с ножом напал на двух прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Одному из пострадавших он нанёс несколько ударов, второго порезал.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, находившиеся поблизости.
Нападавший — 49-летний житель Москвы — был задержан на месте преступления.
Обстоятельства случившегося и мотивы нападения выясняются. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
