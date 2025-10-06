Кровавый инцидент в центре Москвы: мужчина с ножом задержан у стены Цоя

06 октября 2025, 14:10

У стены Цоя на Арбате произошла поножовщина, мужчина ранил двоих прохожих

Фото: Istock / Dekeiter1160

На Арбате, у знаменитой стены Цоя, произошёл вооружённый инцидент: мужчина с ножом напал на двух прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».