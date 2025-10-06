Россиянка и ее дочь не могут покинуть ОАЭ из-за экс-супруга египтянина

06 октября 2025, 14:01

Фото: iStock/AlexKane

В Дубае россиянка Лилия Г. оказалась в затруднительном положении после того, как её бывший муж, гражданин Египта, тайно ограничил выезд их общей дочери из страны. Женщина и шестилетняя девочка застряли в ОАЭ с июня 2025 года.





Как рассказала Лилия в интервью «Осторожно, новости», бывший супруг Ахмед заманил ее и дочь в Дубай под предлогом празднования дня рождения девочки. В итоге он подал в местный суд иск об установлении опеки и запретил ребёнку покидать страну. Женщина узнала об этом только в конце отдыха — когда попыталась вернуться домой. По её словам, за прошедшие месяцы Ахмед ни разу не проявил интереса к дочери, но продолжает инициировать новые судебные процессы, создавая препятствия для её возвращения.





«Мои пожилые родители, которые живут в Москве, продали всё, что могли, чтобы помочь мне, а я отдала все деньги юристам — ведь каждый новый судебный процесс требует тысяч долларов», — рассказала женщина.