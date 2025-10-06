Россиянка и ее дочь не могут покинуть ОАЭ из-за экс-супруга египтянина
В Дубае россиянка Лилия Г. оказалась в затруднительном положении после того, как её бывший муж, гражданин Египта, тайно ограничил выезд их общей дочери из страны. Женщина и шестилетняя девочка застряли в ОАЭ с июня 2025 года.
Как рассказала Лилия в интервью «Осторожно, новости», бывший супруг Ахмед заманил ее и дочь в Дубай под предлогом празднования дня рождения девочки. В итоге он подал в местный суд иск об установлении опеки и запретил ребёнку покидать страну. Женщина узнала об этом только в конце отдыха — когда попыталась вернуться домой. По её словам, за прошедшие месяцы Ахмед ни разу не проявил интереса к дочери, но продолжает инициировать новые судебные процессы, создавая препятствия для её возвращения.
История Лилии началась в 2017 году, когда она вышла замуж за египтянина и переехала к нему, приняв ислам. Через два года она с его согласия вернулась в Ереван, спасаясь от домашнего насилия. По её словам, муж систематически её избивал и после развода перестал участвовать в жизни ребёнка, включая выплату алиментов. Развод, по словам женщины, был оформлен без её ведома.
Сейчас Лилия живёт у знакомых в Дубае и продолжает бороться за возможность вернуться домой. Она отмечает, что российское и армянское посольства ограничились переводом документов и не смогли оказать действенной помощи в решении вопроса с выездом.
«Мои пожилые родители, которые живут в Москве, продали всё, что могли, чтобы помочь мне, а я отдала все деньги юристам — ведь каждый новый судебный процесс требует тысяч долларов», — рассказала женщина.
Дело остаётся открытым. Семья надеется на помощь международных правозащитных организаций.