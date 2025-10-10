В Якутске подростка убило током от iPhone 16 во время зарядки смартфона
В Якутске 17-летний подросток погиб от удара током во время зарядки iPhone 16. По данным Telegram-канала SHOT, юноша использовал неоригинальный кабель и блок питания.
Мать подростка обнаружила его тело дома после возвращения с работы. На груди у сына был видимый ожог, рядом лежал подключённый к сети смартфон. Как выяснилось, парень поставил телефон на зарядку и продолжил сидеть в соцсетях. В какой-то момент его пронзил ток.
Сейчас выясняются причины произошедшего. Где именно подросток купил кабель и блок питания, неизвестно.
