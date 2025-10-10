В Карачаево-Черкесии рецидивист забил друга камнем в пылу пьяной ссоры
В Карачаево-Черкесии произошло убийство. Мужчина из Усть-Джегуты убил своего знакомого, нанеся ему удары камнем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Тело 40-летнего местного жителя обнаружили на окраине города. Мужчина работал на одной из местных овчарен. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый мужчина.
Задержанный полностью признал свою вину и дал признательные показания. Он рассказал, что они поссорились с погибшим во время совместного распития спиртного. Конфликт закончился тем, что обвиняемый ударил товарища камнем.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
