В Карачаево-Черкесии рецидивист забил друга камнем в пылу пьяной ссоры

В Карачаево-Черкесии ссора закончилась убийством
В Карачаево-Черкесии произошло убийство. Мужчина из Усть-Джегуты убил своего знакомого, нанеся ему удары камнем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.



Тело 40-летнего местного жителя обнаружили на окраине города. Мужчина работал на одной из местных овчарен. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый мужчина.

Задержанный полностью признал свою вину и дал признательные показания. Он рассказал, что они поссорились с погибшим во время совместного распития спиртного. Конфликт закончился тем, что обвиняемый ударил товарища камнем.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

