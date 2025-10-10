Стало известно о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Минздрав: девочка, выброшенная отцом из окна, остаётся в тяжёлом состоянии
Трёхлетняя девочка, которую отец выбросил из окна четвёртого этажа, продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Башкирии.
Ранее врачи прооперировали ребёнка. Медики диагностировали у девочки серьёзную черепно-мозговую травму.
«Нет изменений, крайне тяжёлое состояние», — сказала собеседница агентства.Инцидент произошёл 9 октября. 34-летний житель Уфы выбросил свою дочь из окна. В это время мать девочки находилась с её братом в санатории. По предварительной информации, у мужчины случился нервный срыв. Как выяснилось, 15 лет назад он проходил лечение у психиатра. Также у мужчины были проблемы с алкоголем.
Ранее в Омске осудили мать, у которой дети погибли при чудовищных обстоятельствах.