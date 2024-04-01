В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков

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Сотрудники правоохранительных органов установили личности нескольких подростков, которые избили трёх сверстников около ТРК «Туймаада» в Якутске. Об этом информирует МВД по Республике Саха.
Ранее стало известно, что компания, состоящая примерно из 20 подростков, напала на компанию сверстников. Конфликт завязался внутри торгового комплекса, после чего переместился на улицу. Пострадавшие смогли сбежать только после того, как один из них распылил перцовый баллончик.
Личности других нападавших и все обстоятельства инцидента в дальнейшем установят сотрудники полиции.
Отмечается, что родителей юных агрессоров привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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«По распространенной в сети интернет информации об инциденте с участием несовершеннолетних, произошедшем 24 марта возле ТРК «Туймаада», сообщаем, что установлены личности троих 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, совершивших противоправные действия в отношении троих других подростков. Однако, по данным полиции, количество нападавших было больше», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что родителей юных агрессоров привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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Алина Юрчак