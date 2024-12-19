«Ну сейчас-то окна закрыты!»: дети живут в опасности из-за матери-алкоголички, почему не реагируют органы опеки

Фото: istockphoto / RomoloTavani
В Самаре соседи обеспокоены состоянием детей, которые проживают в неблагополучной семье. На протяжении нескольких месяцев они пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме. Местные жители сообщают, что несколько раз видели маленьких детей в открытом окне на пятом этаже. Кроме того, часто слышны их крики, а 13-летняя сестра вызывает у знакомых матери.
В отсутствие отца, который на данный момент участвует в специальной военной операции, в доме регулярно проходят шумные вечеринки. Подробности ситуации расскажет «Радио 1».
Соседи сообщают, что многодетная мать злоупотребляет запрещёнными веществами и оставляет своих детей без присмотра на долгое время.
Старшему сыну 16 лет и после окончания 9-го класса он решил не продолжать не учёбу. Его 13-летняя сестра ходит в школу, но на её плечах лежит основная забота о младших братьях и сестрах. К тому же к девочке нередко пристают знакомые её матери.
Младшие дети не ходят ни в какие учебные заведения и часто остаются дома одни. Соседи несколько раз записывали их плач на диктофон и вызывали полицию. Они не понимают, почему органы опеки не реагируют на их многочисленные обращения и не принимают необходимых мер.
В начале октября группа волонтеров посетила дом многодетной семьи для проверки информации, полученной от соседей. Согласно их заявлению, дети, проживающие в этом доме, недавно открывали окна и выбрасывали вещи с подоконников.
Плохое состояние жилищных условий женщина объяснила тем, что её муж сейчас на СВО, поэтому закончить ремонт в квартире пока нет возможности. Именно поэтому, по словам многодетной матери, у её детей нет кроватей, и они спят на матрасе на полу.
Кроме того, она отказалась проходить тест на наркотики.
Соседи также сообщили, что муж женщины ранее употреблял наркотики, и у них есть видеозапись, на которой зафиксировано его неадекватное поведение. Жители дома направили коллективную жалобу в органы опеки с требованием забрать детей из семьи, заявляя, что власти осведомлены о ситуации, но не предпринимают никаких мер.
Через месяц после подачи обращения поступило еще одно жалобное заявление, но официальных ответов так и не было. Ситуация в семье практически не изменилась, кроме того, что за это время домой вернулся отец семейства, который продолжил вести не очень здоровый образ жизни.
Соседи, которые тщательно наблюдали за ситуацией в семье и документировали все события, сообщили, что сотрудники органов опеки наконец-то посетили жилье. Родителям было предоставлено две недели для исправления выявленных недостатков. Мать обязали пройти медицинское освидетельствование, так как она снова отказалась от прохождения теста на наркотики.
Однако в доме всё ещё сохранялась угроза для детей. Недавно, пока мать, вероятно, спала, один из детей снова открыл окно и залез на подоконник. Свидетели опасной ситуации кричали снизу мальчику, чтобы он вернулся в комнату, а соседи начали стучать в дверь, чтобы разбудить хозяйку квартиры.
В это время её муж находился под воздействием наркотических веществ и в целом не осознавал опасности ситуации.
Жители дома возмутились словами органов опеки.
Дети продолжают находиться в семье, где взрослые не уделяют им должного внимания. Согласно заявлению контролирующих органов, родители планируют продолжить ремонтные работы и ожидают доставки дверей и окон.
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Детей воспитывает подросток
Соседи сообщают, что многодетная мать злоупотребляет запрещёнными веществами и оставляет своих детей без присмотра на долгое время.
Старшему сыну 16 лет и после окончания 9-го класса он решил не продолжать не учёбу. Его 13-летняя сестра ходит в школу, но на её плечах лежит основная забота о младших братьях и сестрах. К тому же к девочке нередко пристают знакомые её матери.
Младшие дети не ходят ни в какие учебные заведения и часто остаются дома одни. Соседи несколько раз записывали их плач на диктофон и вызывали полицию. Они не понимают, почему органы опеки не реагируют на их многочисленные обращения и не принимают необходимых мер.
Жалобы соседей
В начале октября группа волонтеров посетила дом многодетной семьи для проверки информации, полученной от соседей. Согласно их заявлению, дети, проживающие в этом доме, недавно открывали окна и выбрасывали вещи с подоконников.
«Дверь нам открыла женщина, которая явно приходила в себя после ночной гулянки. Дома полнейшая антисанитария, младшие дети бегали абсолютно раздетыми и были голодными», — рассказали волонтёры.
Дети спят на полу
Плохое состояние жилищных условий женщина объяснила тем, что её муж сейчас на СВО, поэтому закончить ремонт в квартире пока нет возможности. Именно поэтому, по словам многодетной матери, у её детей нет кроватей, и они спят на матрасе на полу.
Кроме того, она отказалась проходить тест на наркотики.
Соседи также сообщили, что муж женщины ранее употреблял наркотики, и у них есть видеозапись, на которой зафиксировано его неадекватное поведение. Жители дома направили коллективную жалобу в органы опеки с требованием забрать детей из семьи, заявляя, что власти осведомлены о ситуации, но не предпринимают никаких мер.
Через месяц после подачи обращения поступило еще одно жалобное заявление, но официальных ответов так и не было. Ситуация в семье практически не изменилась, кроме того, что за это время домой вернулся отец семейства, который продолжил вести не очень здоровый образ жизни.
Соседи, которые тщательно наблюдали за ситуацией в семье и документировали все события, сообщили, что сотрудники органов опеки наконец-то посетили жилье. Родителям было предоставлено две недели для исправления выявленных недостатков. Мать обязали пройти медицинское освидетельствование, так как она снова отказалась от прохождения теста на наркотики.
Фото: istockphoto / Halfpoint
Чуть не выпал из окна
Однако в доме всё ещё сохранялась угроза для детей. Недавно, пока мать, вероятно, спала, один из детей снова открыл окно и залез на подоконник. Свидетели опасной ситуации кричали снизу мальчику, чтобы он вернулся в комнату, а соседи начали стучать в дверь, чтобы разбудить хозяйку квартиры.
В это время её муж находился под воздействием наркотических веществ и в целом не осознавал опасности ситуации.
Жители дома возмутились словами органов опеки.
«Ну сейчас-то окна закрыты!», — сказали они.
Реакция органов опеки
Дети продолжают находиться в семье, где взрослые не уделяют им должного внимания. Согласно заявлению контролирующих органов, родители планируют продолжить ремонтные работы и ожидают доставки дверей и окон.
«Я живу рядом с данными личностями, у меня так же есть дети, и очень долгое время мы с соседями пытались их вразумить. Сейчас ситуация совсем страшная, детей не раз снимали с окон, дети плачут от страха того, что рядом нет мамы, что папа, как непонятное существо, орет ночами так, что просыпаются все соседи. Соответсвующие органы просто игнорируют», — написала комментарий в интернете соседка семьи.
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Дайана Хусинова