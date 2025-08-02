В Москве парень порезал семью и покончил с собой
В Москве молодой человек порезал родителей и старшую сестру, после чего покончил с собой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Трагедия произошла на юго-западе столицы. 18-летний парень нанёс несколько ножевых ранений оцу и матери, а затем набросился на 24-летнюю сестру, которую тоже ранил.
После этого москвич совершил самоубийство.
На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются причины трагедии и неадекватного поведения молодого человека.
Накануне стало известно, что в Италии мать и невеста 35-летнего мужчины разрубили его тело и выкинули в мусорное ведро. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале «Радио 1».
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