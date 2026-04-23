В Якутске свыше 50 кварталов остались без воды из-за аварии
Утром в 23 апреля в Якутске ввели ограничение водоснабжения из‑за течи напорного канализационного трубопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу АО «Водоканал» во «ВКонтакте».
Согласно официальному уведомлению компании, с 05:45 по местному времени (23:45 среды по московскому времени) остановлены водоузлы № 2 и № 6. Ремонтные работы АО «Водоканал» будут продолжаться до полного устранения неполадки на участке напорного трубопровода диаметром 1 000 мм (между КПК‑2 и КПК‑4).
Из‑за аварии без воды остались более 50 городских кварталов, городская больница, центр экстренной медицинской помощи, Ледовый дворец и ряд других учреждений. Сроки возобновления ее подачи уточняются.
