В Петербурге и Ленобласти из-за упавшего дерева задерживаются электрички
Движение пригородных поездов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области нарушено из‑за ЧП на станции Мельничный Ручей Октябрьской железной дороги. Об этом информирует 78.ru.
На железнодорожные пути упало дерево и повредило контактную сеть, из‑за чего произошло отключение напряжения. В результате инцидента некоторые пригородные электрички следуют с опозданием, а расписание поездов пришлось скорректировать.
Сотрудники Октябрьской железной дороги оперативно приступили к восстановительным работам. Специалисты занимаются ремонтом контактной сети, чтобы как можно скорее вернуть движение транспорта в обычный режим.
Ранее в Махачкале вспыхнула крыша жилого дома. Огонь распространился на площади около 600 квадратных метров.
