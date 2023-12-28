В ЯНАО девушка наняла бомжа для убийства брата из-за квартиры

В Кемеровской области Следственный комитет РФ начал проверку после публикации в Сети видеоролика о пансионате для престарелых «Рэмели». В местных телеграм-каналах появилось видео, где избивают пенсионерку. После этого было возбуждено уголовное дело. Об этом пишут РИА Новости.