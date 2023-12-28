В ЯНАО девушка наняла бомжа для убийства брата из-за квартиры

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Жительница ЯНАО наняла бомжа, чтобы тот убил ее брата, а она осталась единственной владелицей их общей квартиры, за работу исполнителю она обещала освободившуюся после смерти брата часть жилплощади. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 25-летняя безработная девушка из города Лабытнанги решила убить родного 29-летнего брата, с которым проживала в одной квартире. Для этого она наняла знакомого бездомного. После выполнения поручения она пообещала взять жить его к себе. Его такой вариант вполне устроил. Мужчину было решено отравить.
В назначенный день исполнитель убийства пришел в гости к заказчице. Он подлил последнему в водку муравьиный спирт, который был заранее смешан с лекарством. Мужчине резко стало плохо, однако он успел самостоятельно вызвать скорую помощь. Его быстро отвезли в больницу и спасли.
Врачи нашли в его организме следы отравы. Тогда в дело вмешались полицейские, которые оперативно вычислили двух неудавшихся убийц. По данному факту возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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В назначенный день исполнитель убийства пришел в гости к заказчице. Он подлил последнему в водку муравьиный спирт, который был заранее смешан с лекарством. Мужчине резко стало плохо, однако он успел самостоятельно вызвать скорую помощь. Его быстро отвезли в больницу и спасли.
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Элина Позднякова