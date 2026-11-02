В ЯНАО редкая птица повредила фары пассажирского самолёта при заходе на посадку
Редкая краснокнижная птица повредила фары пассажирского самолёта Superjet при посадке в ЯНАО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Самолёт компании «Ямал» выполнял рейс из Уфы в Новый Уренгой. При заходе на посадку борт столкнулся с редкой белой куропаткой — птица попала под переднюю опору шасси.
В результате у воздушного судна повредились посадочная фара, её электрический разъём и рулёжная фара. Из-за этого видимость для пилотов могла ухудшиться сразу после приземления.
Белая куропатка входит в Красную книгу и редко встречается в этих местах, поэтому столкновение с ней стало необычным случаем для экипажа. Несмотря на повреждения, самолёт благополучно завершил рейс, а пассажиры и члены экипажа не получили травм.
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