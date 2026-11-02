В Москве двое прохожих спасли 19-летнюю девушку от насильника в парке «Яуза»
На северо-востоке Москвы двое прохожих спасли 19-летнюю девушку от насильника в парке «Яуза». Как сообщает «МК», инцидент произошёл в мае около 23:00 мск.
Девушка возвращалась из кино одна, слушала музыку в наушниках, и к ней подкрался молодой человек азиатского происхождения. Он начал хватать её за интимные части тела, силой удерживал и пытался затащить в кусты.
Жертва стала звать на помощь. Двое мужчин прибежали на крик и скрутили нападавшего. Им оказался 32-летний уроженец Узбекистана, рабочий фирмы по обработке металлов. Он пояснил, что выпил пива, не успевал в общежитие и решил заночевать на лавочке. Вину гражданин не признал — сказал, что лишь хотел спросить дорогу до метро.
Показания потерпевшей и спасших её мужчин опровергли его версию. Следователи предъявили задержанному обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Бабушкинский суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
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