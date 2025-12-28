В Японии эвакуировали посетителей зоопарка из-за сбежавшего волка
Посетителей в токийском зоопарке Тама срочно эвакуировали после того, как администрация зоосада обнаружила пропажу волка из вольера. Об этом сообщает NTV.
Инцидент произошел около 9:00 (3:00 мск). Работники зоопарка уже обнаружили животное, которое находится на территории парка. В настоящий момент предпринимаются меры для его поимки.
О пострадавших пока не сообщается, посещение парка временно прекращено. Причины, по которым волк смог покинуть вольер, остаются неизвестными. Всего в зоопарке содержатся два волка.
