В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения
Угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. Об этом информирует NHKО.
Жителей призвали немедленно эвакуироваться. Тем, кто находится в пострадавших районах, следует избегать приближения к побережью и устьям рек, которые могут выйти из берегов. Необходимо оставаться в укрытии, пока не поступят новые указания.
Предупреждение касается центральной части Тихоокеанского побережья, включая префектуры Хоккайдо, Аомори и Иватэ. Угроза цунами была объявлена в Японии после землетрясения магнитудой 7,4. Эпицентр толчков находился у побережья Санрику.
В Иватэ уже зарегистрировали волну высотой 80 сантиметров. Метеорологи предупреждают о возможности появления новых волн, которые могут быть ещё выше.
