В Японии сгорел старинный храм XV века
В японском городе Такаока на территории буддистского храма Дайходзи вспыхнул пожар. Об этом информирует издание Hokkoku Shimbun.
Пожар вспыхнул накануне в 18:43 по местному времени (00:43 по московскому времени). Всё здание храма было полностью уничтожено огнём.
Деревянная конструкция главного храма загорелась, и пламя распространилось примерно на 70 метров на запад — к центру общения «Окурумаяма», расположенному в районе Тори-мати, а также к пустому дому. Локализовать возгорание удалось только к 22:21 (4:21 по московскому времени).
В храме хранилось пять картин, созданных мастером Адзути-Момояма Хасэгавой Тохаку. Эти произведения считаются важными культурными сокровищами Японии. Среди них были «Двухпочитаемое изображение в одной пагоде», «Портрет Нитирэна», «Кисимодзин и десять ракшаси», «Тридцать божеств-хранителей» и «Мандала главного объекта почитания школы Нитирэн». На момент возгорания все эти произведения находились в городском художественном музее.
