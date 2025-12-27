В Японии столкнулись 56 автомобилей
В японской префектуре Гумма в ночь на субботу произошло масштабное дорожно‑транспортное происшествие с участием 56 автомобилей. Информацию об инциденте распространила новостная служба телеканала NTV.
ДТП случилось на трассе Канэцу в районе города Минаками. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, его занесло, после чего он остановился на проезжей части. Двигавшиеся следом легковые автомобили не успели среагировать и врезались в транспортное средство, что привело к возгоранию.
Очевидцы происшествия уточнили, что авария произошла на склоне за поворотом, из‑за чего водители следующих за участниками ДТП машин не могли заранее увидеть опасную ситуацию.
В результате инцидента представители экстренных служб перекрыли движение на участке дороги в обоих направлениях.
Читайте также: