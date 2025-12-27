27 декабря 2025, 04:54

NTV: в Японии столкнулись 56 автомобилей

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

В японской префектуре Гумма в ночь на субботу произошло масштабное дорожно‑транспортное происшествие с участием 56 автомобилей. Информацию об инциденте распространила новостная служба телеканала NTV.