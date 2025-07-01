В Японии умершая от побоев россиянка пыталась защищаться

01 июля 2025, 11:14

Фото: iStock/tiero

Россиянка Елена Ито, которая умерла в результате нанесённых ей побоев в японском городе Осаке, пыталась себя защитить. Такие выводы сделала судмедэкспертиза, когда на правой руке женщины заметила травму, свидетельствующую о самозащите.