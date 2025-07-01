В Японии умершая от побоев россиянка пыталась защищаться
Россиянка Елена Ито, которая умерла в результате нанесённых ей побоев в японском городе Осаке, пыталась себя защитить. Такие выводы сделала судмедэкспертиза, когда на правой руке женщины заметила травму, свидетельствующую о самозащите.
Тело россиянки обнаружил её муж вечером 27 июня в квартире на восьмом этаже, в спальне. Он несколько дней не мог связаться с супругой (они жили отдельно) и решил навестить её.
По информации следователей, на лице россиянки были обнаружены следы побоев. После избиения женщина не могла двигаться. Смерть наступила утром 26 июня из-за теплового удара. В тот день температура в Осаке достигла +33 градусов, но ни один из трёх установленных в квартире кондиционеров не работал.
Подозреваемые в убийстве женщины пока не установлены. Известно, что все вещи в квартире на месте, при этом входная дверь была заперта.
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