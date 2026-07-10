В Японии идентифицировали обезглавленное женское тело, пишут СМИ
В японском портовом городе Иокогама завершилась идентификация обезглавленного женского тела, обнаруженного в водах залива более полугода назад. Останки нашли утром 1 ноября 2025 года в гавани Канагавы, пишет Japan Today.
На момент обнаружения установить личность погибшей не представлялось возможным — полиция оценивала возраст женщины в диапазоне от 20 до 50 лет. Однако проведённая в июле ДНК-экспертиза позволила точно установить личность: жертвой оказалась 45-летняя гражданка Китая Юй Сяо Фан.
Согласно заявлению правоохранительных органов, женщина стала жертвой жестокого преступления — её тело расчленили. Тем не менее, обстоятельства, предшествовавшие гибели, до сих пор остаются невыясненными.
Ключевым моментом, позволившим провести опознание, стало обращение в полицию одного из родственников пропавшей без вести женщины. Расследование продолжается.
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