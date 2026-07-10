В Японии идентифицировали обезглавленное женское тело, пишут СМИ

10 июля 2026, 11:16

Japan Today: Опознали останки выловленной в 2025 году китаянки в Японии

Фото: istockphoto/z1b

В японском портовом городе Иокогама завершилась идентификация обезглавленного женского тела, обнаруженного в водах залива более полугода назад. Останки нашли утром 1 ноября 2025 года в гавани Канагавы, пишет Japan Today.